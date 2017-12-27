Житель Североморска угнал иномарку с деньгами

Мурманск, 27 декабря. Житель Североморска подозревается в угоне автомобиля Audi и краже денежных средств из салона иномарки.

Сотрудники правоохранительных органов, получив информацию от владельца автомобиля об угоне, нашли 24-летнего подозреваемого. Молодой человек смог снять замок с гаража и угнал автомобиль, который был открытым и с ключом. Кроме этого подозреваемый нашел в салоне деньги, часть из которых успел потратить.

Владелец автомобиля сообщил, что в машине находились денежные средства в размере 200 тысяч рублей и 350 долларов США, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям: «угон» и «кража». Кроме этого полицейские установили, что мужчина пытался похитить из магазина алкоголь.