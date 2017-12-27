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Житель Североморска угнал иномарку с деньгами
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    Житель Североморска угнал иномарку с деньгами

    12:54  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  27 Декабря 2017
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    Житель Североморска угнал иномарку с деньгами

    Мурманск, 27 декабря. Житель Североморска подозревается в угоне автомобиля Audi и краже денежных средств из салона иномарки.

    Сотрудники правоохранительных органов, получив информацию от владельца автомобиля об угоне, нашли 24-летнего подозреваемого. Молодой человек смог снять замок с гаража и угнал автомобиль, который был открытым и с ключом. Кроме этого подозреваемый нашел в салоне деньги, часть из которых успел потратить.

    Владелец автомобиля сообщил, что в машине находились денежные средства в размере 200 тысяч рублей и 350 долларов США, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям: «угон» и «кража». Кроме этого полицейские установили, что мужчина пытался похитить из магазина алкоголь.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #североморск #угон #мурманская область
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