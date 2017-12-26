Обратившейся к Путину девушке из Апатитов удалили опухоль

Апатиты, 26 декабря. Жительнице Апатитов, которая обратилась к президенту в ходе прямой линии, прошедшей летом 2017 года, полностью удалить опухоль.

Онкопациентке полностью удалили опухоль, сообщает глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Андрей Каприн. Он отметил, что девушку ожидает реконструктивная операция, которую проведут через несколько месяцев. Она будет проще, так как опухоль удалена. Онколог также подчеркнул:

«Такого типа операции для МНИОИ им. П. А. Герцена обычные. Никакого чуда, надо просто работать».

Прооперированная Дарья Старикова в настоящий момент чувствует себя хорошо и говорит о том, что хочет поехать к семье на новогодние праздники.