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Обратившейся к Путину девушке из Апатитов удалили опухоль
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    Обратившейся к Путину девушке из Апатитов удалили опухоль

    20:26  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:38  26 Декабря 2017
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    Обратившейся к Путину девушке из Апатитов удалили опухоль

    Апатиты, 26 декабря. Жительнице Апатитов, которая обратилась к президенту в ходе прямой линии, прошедшей летом 2017 года, полностью удалить опухоль.

    Онкопациентке полностью удалили опухоль, сообщает глава Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Андрей Каприн. Он отметил, что девушку ожидает реконструктивная операция, которую проведут через несколько месяцев. Она будет проще, так как опухоль удалена. Онколог также подчеркнул:

    «Такого типа операции для МНИОИ им. П. А. Герцена обычные. Никакого чуда, надо просто работать».

    Прооперированная Дарья Старикова в настоящий момент чувствует себя хорошо и говорит о том, что хочет поехать к семье на новогодние праздники.

    «Чувствую я себя прекрасно, по сравнению с тем, что было в тот момент, когда я только поступила… в данный момент я планирую поехать домой на новый год, провести время со своей семьей, с дочкой», — отмечает Дарья.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #операция #опухоль #апатиты
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