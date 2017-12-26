Зарезавшего супружескую пару жителя Мурманска приговорили к 17 годам колонии

Мурманск, 26 декабря. Жителя Мурманска по решению суда приговорили к 17 годам колонии за убийство семейной пары.

Как сообщают в прокуратуре Мурманской области, убийство было совершено 7 октября 2016 года: 42-летний мужчина нанес 11 ударов ножом мужчине и 19 раз ударил женщину во время разгоревшейся ссоры. Потерпевшие получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

На следующий день мужчина пришел в отделение полиции с заявлением о явке с повинной. Мурманский областной суд назначил убийце наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.