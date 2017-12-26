Три пожарных расчета тушили деревянный дом в Мурманске

Мурманск, 26 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске: загорелся двухэтажный деревянный дом.

По информации региональных новостных источников, возгорание произошло во понедельник, 25 декабря, ночью в доме № 16, расположенном на улице Генералова. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 23:00 часов вечера по местному времени. Три пожарных расчета незамедлительно прибыли на место пожара. Очевидцы в социальных сетях предполагают, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

В настоящее время эксперты выясняют обстоятельства и причины возникновения возгорания. По последней информации известно, что пострадавших при пожаре нет.