Жительница Мурманска напала с ножом на дочь

Мурманск, 25 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Мурманска, которая угрожала дочери убийством.

Как информирует пресс-служба УМВД по Мурманской области, 34-летняя женщина обратилась в отделение полиции с заявлением об угрозе убийством. Местная жительница пояснила, что между ней и 52-летней матерью разгорелся конфликт, во время которого подозреваемая взяла нож и начала угрожать потерпевшей.

Сотрудники охраны правопорядка вместе с росгвардейцами задержали подозреваемую. Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время по факту факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.