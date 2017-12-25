Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма «Движение вверх»
Происшествия
Жительница Мурманска напала с ножом на дочь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Мурманска напала с ножом на дочь

    19:43  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:44  25 Декабря 2017
    248

    Жительница Мурманска напала с ножом на дочь

    Мурманск, 25 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Мурманска, которая угрожала дочери убийством.

    Как информирует пресс-служба УМВД по Мурманской области, 34-летняя женщина обратилась в отделение полиции с заявлением об угрозе убийством. Местная жительница пояснила, что между ней и 52-летней матерью разгорелся конфликт, во время которого подозреваемая взяла нож и начала угрожать потерпевшей.

    Сотрудники охраны правопорядка вместе с росгвардейцами задержали подозреваемую. Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время по факту факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нож #мурманск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть