УАЗ влетел в иномарку на федеральной трассе в Самарской области

Мурманск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на федеральной трассе в Самарской области из-за непогоды: столкнулись УАЗ и иномарка.

Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря: УАЗ под управлением 41-летнего мужчины вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение и иномаркой, за рулем которой находилась 35-летняя автоледи. Женщина от госпитализации отказалась.

В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.