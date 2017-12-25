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УАЗ влетел в иномарку на федеральной трассе в Самарской области
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    УАЗ влетел в иномарку на федеральной трассе в Самарской области

    18:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:02  25 Декабря 2017
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    УАЗ влетел в иномарку на федеральной трассе в Самарской области

    Мурманск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на федеральной трассе в Самарской области из-за непогоды: столкнулись УАЗ и иномарка.

    Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря: УАЗ под управлением 41-летнего мужчины вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение и иномаркой, за рулем которой находилась 35-летняя автоледи. Женщина от госпитализации отказалась.

    В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #мурманск
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