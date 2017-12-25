Автобус влетел в троллейбус в Мурманске

Мурманск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса случилось сегодня утром в Мурманске.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла в понедельник, 25 декабря: автобус №18 влетел во впереди стоящий троллейбус № 6. Инспектор отдельного батальона ГИБДД по городу Мурманску Ксения Крупина отмечает:

«Автобус догнал троллейбус на Кольском проспекте, в результате чего пробил ему заднее стекло. Но водители отказались оформлять ДТП, решив вопрос на месте».

К настоящему моменту последствия аварии полностью ликвидированы, пострадавших нет.