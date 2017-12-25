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Автобус влетел в троллейбус в Мурманске
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    Автобус влетел в троллейбус в Мурманске

    16:44  25 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  25 Декабря 2017
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    Автобус влетел в троллейбус в Мурманске

    Мурманск, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса случилось сегодня утром в Мурманске.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла в понедельник, 25 декабря: автобус №18 влетел во впереди стоящий троллейбус № 6. Инспектор отдельного батальона ГИБДД по городу Мурманску Ксения Крупина отмечает:

    «Автобус догнал троллейбус на Кольском проспекте, в результате чего пробил ему заднее стекло. Но водители отказались оформлять ДТП, решив вопрос на месте». 

    К настоящему моменту последствия аварии полностью ликвидированы, пострадавших нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #мурманск
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