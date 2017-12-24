Жительница Мурманской области украла у брата планшет

Мурманск, 24 декабря. Жительница Мурманской области, повредив замок двери квартиры, попала домой к брату в Умбе и украла у него планшет, стоимость которого 16,5 тысяч рублей. Преступление произошло два года назад.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к краже могла быть причастна сестра заявителя, которая знала, когда ее брат не дома. Девушка нигде работает и раньше привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Подозреваемая созналась в содеянном, отмечается, что на протяжении этих лет она прятала гаджет перед приходом брата в гости.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража», девушке может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет и штрафом в размере до 80 тысяч рублей.