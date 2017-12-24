Концерты с инструментами изо льда пройдут в двух городах Мурманской области

Мурманск, 24 декабря. Терье Исунгсет — музыкант из Норвегии — сыграет для жителей и гостей двух городов Мурманской области на инструментах, которые сделаны изо льда.

Концерты норвежского исполнителя пройдут в Кировске и Мурманске, сообщает «СеверПост.ру». Первый концерт состоится в Мурманске 4 января на площади около городского Дворца Культуры, а в Мурманске увидеть необычное выступление музыканта можно будет 6 января около морского вокзала.

Отмечается, что жителям Кировска, которые первыми увидят выступление, повезло больше: они смогут насладиться процессом создания музыкальных инструментов из глыбы льда. По словам Терье Исунгсета для создания инструментов нужно использовать чистый лед, который не содержит никаких примесей.