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Девушка из Североморска представит Россию на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь»
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    Девушка из Североморска представит Россию на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь»

    14:18  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  24 Декабря 2017
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    Девушка из Североморска представит Россию на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь»

    Мурманск, 24 декабря. Жительница Североморска Мурманской области Наталья Найденко будут бороться за титул «Мисс Интерконтиненталь».

    Наталья Найденко является «Мисс Звезда России 2017», она будет представлять Россию на конкурсе, финал которого пройдет в Хургаде Египта 24 января, сообщают новостные источники местных СМИ. Девушка на данный момент проживает в Санкт-Петербурге, где получает медицинское образование. Отмечается, что она не только красива, но и умна: хорошо училась в школе, была призером Всероссийских олимпиад по русскому языку, литературе, химии, экологии и биологии.

    На сайте «The Great Pageant Community» проходит голосование, победитель которого получит звание «Мисс зрительских симпатий», а также дополнительные баллы, сообщает «Мурманский вестник». Каждый желающий может отдать голос за уроженку Североморска. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #североморск #мурманская область #конкурс красоты
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