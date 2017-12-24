Две иномарки столкнулись на перекрестке в Мурманске

Мурманск, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на перекрестке проспекта Кольский и улицы Беринга в Мурманске. Автомобильная авария случилась поздно вечером в субботу, 23 декабря.

По информации очевидцев водитель Skoda разворачивалась на разрешающий сигнал светофора, но в нее врезался Mercedes, сообщают региональные СМИ. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения, они отключили аккумуляторы в машинах, а также обеспечивали безопасность места автомобильной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все детали случившегося.