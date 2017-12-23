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Житель Мурманской области угнал «ВАЗ» и попал в ДТП
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    Житель Мурманской области угнал «ВАЗ» и попал в ДТП

    19:20  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  23 Декабря 2017
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    Житель Мурманской области угнал «ВАЗ» и попал в ДТП

    Мурманск,23 декабря. Житель Заполярного Мурманской области обратился за помощью в полицию и сообщил, что у него угнали припаркованный у дома «ВАЗ». Выяснилось, что угонщик попал на его автомобиле в дорожно-транспортное происшествие.

    Мужчина въехал на чужом автомобиле в дорожное ограждение, а после чего, забрав аккумулятор, скрылся. Сотрудники полиции стали искать подозреваемого, они установили, что мужчина открыл незапертую дверь ВАЗа, сел и завел машину с помощью ключей, которые лежали в машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Подозреваемым в угоне оказался 31-летний местный житель, который нигде не работает и ранее был неоднократно судимый. Мужчина сознался в содеянном и отметил, что хотел покататься на машине. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «кража».

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #угон #мурманская область
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