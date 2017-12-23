Житель Мурманской области угнал «ВАЗ» и попал в ДТП

Мурманск,23 декабря. Житель Заполярного Мурманской области обратился за помощью в полицию и сообщил, что у него угнали припаркованный у дома «ВАЗ». Выяснилось, что угонщик попал на его автомобиле в дорожно-транспортное происшествие.

Мужчина въехал на чужом автомобиле в дорожное ограждение, а после чего, забрав аккумулятор, скрылся. Сотрудники полиции стали искать подозреваемого, они установили, что мужчина открыл незапертую дверь ВАЗа, сел и завел машину с помощью ключей, которые лежали в машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Подозреваемым в угоне оказался 31-летний местный житель, который нигде не работает и ранее был неоднократно судимый. Мужчина сознался в содеянном и отметил, что хотел покататься на машине. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «угон» и «кража».