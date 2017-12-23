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Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Мурманской области
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    Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Мурманской области

    18:08  23 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  23 Декабря 2017
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    Семилетняя девочка пострадала в ДТП в Мурманской области

    Мурманск, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где пострадала семилетняя девочка, произошло на 1340 километре трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области.

    Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля, сообщают новостные источники региональных СМИ. Кроме маленькой девочки, пострадал мужчина 1965 года рождения, их доставили в медицинское учреждение. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

    «Все живы, но сильно замерзли. Эвакуатор и ГИБДД не спешат. Кто может привезти горячего чая и оказать первую помощь? <…> Выручайте», — пишет Алексей В. в группе «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

    Как стало известно, на территории Мурманской области было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествия 22 декабря. Семь человек пострадали: они получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Отмечается, что было зафиксировано 318 случаев нарушений правил дорожного движения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #мурманская область
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