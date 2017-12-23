Горящие газеты чуть не обернулись серьезным пожаром в Апатитах

Мурманск, 23 декабря. Возгорание произошло в квартире жилого дома в Апатитах Мурманской области, газеты на журнальном столике чуть не сожгли квартиру.

Информация о том, что в квартире, расположенной на улице Бредовая, начался пожар, поступила около десяти часов вечера в пятницу, 22 декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе семи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Для ликвидации пламени огнеборцы задействовали три единицы техники. На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения выясняют, что послужило причиной пожара.

Напомним, в результате пожара в частном доме погибла 77-летняя женщина, ее тело обнаружили огнеборцы после тушения огня.