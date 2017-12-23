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Горящие газеты чуть не обернулись серьезным пожаром в Апатитах
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    Горящие газеты чуть не обернулись серьезным пожаром в Апатитах

    12:55  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  23 Декабря 2017
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    Горящие газеты чуть не обернулись серьезным пожаром в Апатитах

    Мурманск, 23 декабря. Возгорание произошло в квартире жилого дома в Апатитах Мурманской области, газеты на журнальном столике чуть не сожгли квартиру.

    Информация о том, что в квартире, расположенной на улице Бредовая, начался пожар, поступила около десяти часов вечера в пятницу, 22 декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе семи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Для ликвидации пламени огнеборцы задействовали три единицы техники. На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения выясняют, что послужило причиной пожара.

    Напомним, в результате пожара в частном доме погибла 77-летняя женщина, ее тело обнаружили огнеборцы после тушения огня.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #апатиты #мурманская область
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