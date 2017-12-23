Квартира и пристройка сгорели в Мурманске

Мурманск, 23 декабря. В Мурманске в течение часа произошло два пожара: горела квартира на улице Лобова и пристройка на улице Домостроительная.

Пожар произошел в одной из квартир дома, который расположен на улице Лобова в Мурманске, около полудня в пятницу, 22 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали 11 огнеборцев, им потребовалось задействовать три единицы техники для тушения пламени. В результате пожара сгорели личные вещи.

Пожар, в результате которого сгорела пристройка на площади два квадратных метра, произошел на улице Домостроительная около 11 часов утра в пятницу, 22 декабря. На месте пожара работали шесть человек пожарно-спасательного подразделения.

На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения устанавливают причины пожаров.