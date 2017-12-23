Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Происшествия
Квартира и пристройка сгорели в Мурманске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Квартира и пристройка сгорели в Мурманске

    12:31  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  23 Декабря 2017
    32

    Квартира и пристройка сгорели в Мурманске

    Мурманск, 23 декабря. В Мурманске в течение часа произошло два пожара: горела квартира на улице Лобова и пристройка на улице Домостроительная.

    Пожар произошел в одной из квартир дома, который расположен на улице Лобова в Мурманске, около полудня в пятницу, 22 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали 11 огнеборцев, им потребовалось задействовать три единицы техники для тушения пламени. В результате пожара сгорели личные вещи.

    Пожар, в результате которого сгорела пристройка на площади два квадратных метра, произошел на улице Домостроительная около 11 часов утра в пятницу, 22 декабря. На месте пожара работали шесть человек пожарно-спасательного подразделения.

    На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения устанавливают причины пожаров.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #мурманск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть