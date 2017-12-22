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Происшествия
ЧП в Мурманске: полностью сгорела бытовка
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    ЧП в Мурманске: полностью сгорела бытовка

    20:09  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:09  22 Декабря 2017
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    ЧП в Мурманске: полностью сгорела бытовка

    Мурманск, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Мурманске: загорелась бытовка.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел в четверг, 21 декабря, в ночное время суток в начале одиннадцатого часа ночи загорелось подсобное помещение для бытового самообслуживания. Чрезвычайное происшествие произошло напротив дома №7а, расположенного на Печенгской улице.

    Пожарно-спасательная бригада в составе семи сотрудников МЧС и двух пожарных машин незамедлительно выехала на место пожара. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #чп #мурманск
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