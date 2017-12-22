ЧП в Мурманске: полностью сгорела бытовка

Мурманск, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Мурманске: загорелась бытовка.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел в четверг, 21 декабря, в ночное время суток в начале одиннадцатого часа ночи загорелось подсобное помещение для бытового самообслуживания. Чрезвычайное происшествие произошло напротив дома №7а, расположенного на Печенгской улице.

Пожарно-спасательная бригада в составе семи сотрудников МЧС и двух пожарных машин незамедлительно выехала на место пожара. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.