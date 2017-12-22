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Происшествия
Фура сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске
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    Фура сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

    12:09  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:09  22 Декабря 2017
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    Фура сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

    Мурманск, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Мурманске: женщина попала под фуры и иномарки.

    Страшный инцидент произошел 18 декабря около шести часов вечера по местному времени на Североморском шоссе, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
    Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и оказалась под колесами большегруза Volvo, после чего она попадала под колеса автомобиля Great Wall.

    ДТП попало на видеорегистратор одного из участников аварии. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства страшной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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