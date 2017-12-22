Фура сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

Мурманск, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Мурманске: женщина попала под фуры и иномарки.

Страшный инцидент произошел 18 декабря около шести часов вечера по местному времени на Североморском шоссе, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и оказалась под колесами большегруза Volvo, после чего она попадала под колеса автомобиля Great Wall.

ДТП попало на видеорегистратор одного из участников аварии. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства страшной аварии.