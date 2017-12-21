Дачный дом полностью сгорел в Мурманской области

Мурманск, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманской области: загорелся дачный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области, пожар произошел в четверг, 19 декабря, утром: загорелся дачный дом, расположенный на 11 километре трассы Кандалакша - Полярные Зори. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 5:30 часов утра по местному времени.

На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные бригады в составе девяти человек личного состава и двух единиц техники. Однако здание спасти не удалось, дача полностью выгорела. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.