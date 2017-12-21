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Дачный дом полностью сгорел в Мурманской области
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    Дачный дом полностью сгорел в Мурманской области

    17:53  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:53  21 Декабря 2017
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    Дачный дом полностью сгорел в Мурманской области

    Мурманск, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманской области: загорелся дачный дом.

    Как сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области, пожар произошел в четверг, 19 декабря, утром: загорелся дачный дом, расположенный на 11 километре трассы Кандалакша - Полярные Зори. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 5:30 часов утра по местному времени.

    На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные бригады в составе девяти человек личного состава и двух единиц техники. Однако здание спасти не удалось, дача полностью выгорела. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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