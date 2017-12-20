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Мурманский театр кукол проведет несколько благотворительных спектаклей
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    Мурманский театр кукол проведет несколько благотворительных спектаклей

    19:15  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  20 Декабря 2017
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    Мурманский театр кукол проведет несколько благотворительных спектаклей

    Мурманск, 20 декабря. Мурманский областной театр кукол покажет несколько спектаклей для детей разных возрастов. Благотворительные представления пройдут с 21 декабря этого года по 14 января 2018 года.

    Юных зрителей ждут спектакли с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Спектакли пройдут в школах, домах культуры, областной детско-юношеской библиотеке, сообщает «Би-порт». Спектакли делятся на две возрастные категории: дети от двух до четырех лет и дети старше пяти лет.

    Мурманский областной кукольный театр подготовил две премьеры: «Когда родился Дед Мороз…» для детей до четырех лет, «Умка» — для детей старше пяти лет. В репертуаре театра в рамках новогодней кампании несколько представлений: «Гусенок», «Маленькая дочь Солнца», «Три медведя», «Заяц, лиса и петух» — для детей старше пяти лет, «Кто сказал: «Мяу?», «Золушка», «Сказка о глупом мышонке», «Пряничный человечек», «Полянка».

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #театр кукол
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