Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому

Мурманск, 20 декабря. Жителя Оленегорска, который зарезал своего знакомого в комнате в общежитии, приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Между мужчинами произошел конфликт, и злоумышленник сперва стал избивать мужчину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. После чего он подошел к знакомому сзади, схватив одной рукой за голову, перерезал ему горло кухонным ножом. Мужчина скончался на месте из-за кровопотери.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «убийство», на время следствия он был заключен под стражу. Житель Оленегорска полностью признал свою вину в совершенном преступлении.