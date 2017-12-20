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Происшествия
Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому
Происшествия
Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому
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    Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому

    18:55  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:56  20 Декабря 2017
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    Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому

    Мурманск, 20 декабря. Жителя Оленегорска, который зарезал своего знакомого в комнате в общежитии, приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

    Между мужчинами произошел конфликт, и злоумышленник сперва стал избивать мужчину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. После чего он подошел к знакомому сзади, схватив одной рукой за голову, перерезал ему горло кухонным ножом. Мужчина скончался на месте из-за кровопотери.

    Мужчине было предъявлено обвинение по статье «убийство», на время следствия он был заключен под стражу. Житель Оленегорска полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #мурманская область
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