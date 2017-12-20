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Пожилой мужчина украл iPhone у жительницы Мурманска в баре
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    Пожилой мужчина украл iPhone у жительницы Мурманска в баре

    11:35  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  20 Декабря 2017
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    Пожилой мужчина украл iPhone у жительницы Мурманска в баре

    Мурманск, 20 декабря. Пожилой мужчина украл у девушки — жительницы Мурманска — мобильный телефон iPhone 6 в баре. Девушка сообщила о краже сотрудникам полиции.

    Мурманчанка со своей подругой была в баре, расположенном по проспекту Кольскому, и к ним подсел неизвестный пожилой мужчина. Девушка оставила телефон на столе и отошла на несколько минут, когда она пришла, ее телефона на столе уже не было, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Мужчина сообщил, что вернет телефон за денежное вознаграждение.

    На место происшествия приехали сотрудники полиции. Им удалось установить подозреваемого, им оказался 59-летний мужчина. Похищенный телефон у него нашли при досмотре. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».  На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #мурманск
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