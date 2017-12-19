МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области

Мурманск, 19 декабря. На территории Печенгского района Мурманской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме этого в районе будет небольшой снег и поземок.

Сотрудники МЧС предупреждают, что стоит ожидать усиление южного и южно-восточного ветров во второй половине дня во вторник, 19 декабря, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

В связи с ухудшением погодных условий предпринимают дополнительные меры для того, чтобы уменьшить количество возможных последствий и предотвратить нарушения работы электроснабжения, об этом сообщает пресс-служба «Колэнерго». Специалисты занимаются мониторингом метеоусловий и проводят внеочередные осмотры линий электропередач, которые подвержены риску.