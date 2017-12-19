Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Кировске

Мурманск, 19 декабря. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома в Кировске Мурманской области.

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник, 19 декабря. Девочка 2002 года рождения осталась жива, однако она в результате падения из окна получила множественные травмы, сообщает СУ СК России по Мурманской области. Подростка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 24-летний молодой человек — житель Орска — выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.