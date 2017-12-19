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Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Кировске
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    Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Кировске

    15:36  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  19 Декабря 2017
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    Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Кировске

    Мурманск, 19 декабря. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома в Кировске Мурманской области.

    Инцидент произошел в первой половине дня во вторник, 19 декабря. Девочка 2002 года рождения осталась жива, однако она в результате падения из окна получила множественные травмы, сообщает СУ СК России по Мурманской области. Подростка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что 24-летний молодой человек — житель Орска — выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #подросток #мурманская область #выпал из окна
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