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Жительница Мурманской области пожаловалась в полицию на душившего ее сожителя
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    Жительница Мурманской области пожаловалась в полицию на душившего ее сожителя

    11:44  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  19 Декабря 2017
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    Жительница Мурманской области пожаловалась в полицию на душившего ее сожителя

    Мурманск, 19 декабря. Жительница Оленегорска Мурманской области обратилась в отдел полиции за помощью, женщина сообщила, что сожитель угрожал ей убийством — душил ее.

    Между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, и сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать ей, сдавливая руками ее шею, сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области. Местная жительница испугалась и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался мужчина 1983 года рождения, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений.

    Злоумышленник признался в содеянном. На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить наказание в виде до двух лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманская область #угроза убийством
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