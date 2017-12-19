Жительница Мурманской области пожаловалась в полицию на душившего ее сожителя

Мурманск, 19 декабря. Жительница Оленегорска Мурманской области обратилась в отдел полиции за помощью, женщина сообщила, что сожитель угрожал ей убийством — душил ее.

Между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, и сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать ей, сдавливая руками ее шею, сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области. Местная жительница испугалась и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался мужчина 1983 года рождения, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений.

Злоумышленник признался в содеянном. На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить наказание в виде до двух лет лишения свободы.