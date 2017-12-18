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Новый спорткомплекс под открытым небом появился в Мурманске
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    Новый спорткомплекс под открытым небом появился в Мурманске

    20:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:30  18 Декабря 2017
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    Новый спорткомплекс под открытым небом появился в Мурманске

    Мурманск, 18 декабря. Новый спортивный комплекс открылся в жилом районе Росляково в Мурманске.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, в Росляково открылся спортивный комплекс на открытом воздухе. Отмечается, что это один из крупнейших спорткомплексов на территории областного центра. Спортивный комплекс «Авангард» открылся на улице Лобова. Планируется, что в ближайшее время на территории появится футбольный стадион. На территории комплекса разместились площадки для восьми видов спорта и отдыха.

    Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #росляково
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