Новый спорткомплекс под открытым небом появился в Мурманске

Мурманск, 18 декабря. Новый спортивный комплекс открылся в жилом районе Росляково в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Росляково открылся спортивный комплекс на открытом воздухе. Отмечается, что это один из крупнейших спорткомплексов на территории областного центра. Спортивный комплекс «Авангард» открылся на улице Лобова. Планируется, что в ближайшее время на территории появится футбольный стадион. На территории комплекса разместились площадки для восьми видов спорта и отдыха.

Напомним, пассажирскому авиалайнеру, совершающему рейс из Москвы в Цюрих, пришлось приземлиться в Германии из-за агрессивной пассажирки.