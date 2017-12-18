ЧП в Мурманске: загорелся суши-ресторан

Мурманск, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в центре Мурманска: загорелся суши-ресторан.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, пожар произошел в вечернее время суток в воскресенье, 17 декабря, в ресторане, где продают суши. Пожарные в составе восьми человек незамедлительно прибыли на место ЧП. Причиной пожара стала неисправность рисоварки. В ведомстве пояснили:

«Произошло короткое замыкание электрической рисоварки с дальнейшим воспламенением. Кухня и зал ресторана закопчены по всей площади».

Напомним, трагический инцидент произошел в Кировске: рабочий упал с крыши, выполняя ремонтные работы по кровле.