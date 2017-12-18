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ЧП в Мурманске: загорелся суши-ресторан
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    ЧП в Мурманске: загорелся суши-ресторан

    20:14  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:14  18 Декабря 2017
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    ЧП в Мурманске: загорелся суши-ресторан

    Мурманск, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в центре Мурманска: загорелся суши-ресторан.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, пожар произошел в вечернее время суток в воскресенье, 17 декабря, в ресторане, где продают суши. Пожарные в составе восьми человек незамедлительно прибыли на место ЧП. Причиной пожара стала неисправность рисоварки. В ведомстве пояснили:

    «Произошло короткое замыкание электрической рисоварки с дальнейшим воспламенением. Кухня и зал ресторана закопчены по всей площади».

    Напомним, трагический инцидент произошел в Кировске: рабочий упал с крыши, выполняя ремонтные работы по кровле.

    Автор: Ксения Пудовкина
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