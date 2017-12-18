Центральные улицы Мурманска закроют для проезда из-за губернаторских елок

Мурманск, 18 декабря. Некоторые улицы в Мурманске перекроют для движения автомобильного транспорта из-за массовых праздничных мероприятий.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию о пресс-службы мэрии города, в период с 20 по 22 декабря 00:00 часов ночи до 18:00 часов вечера по местному времени движение автомобильного транспорта будет запрещено по некоторым улица. А именно, по улице Пушкинской (от проезда, соединяющего улицы Софьи Перовской и Пушкинскую, до улицы Воровского). Кроме этого, будет запрещено движение по улице Воровского (от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской).

Ограничения связаны с проведением губернаторских новогодних елок. Водителей администрация города просит заблаговременно планировать маршрут с учетом данной информации.