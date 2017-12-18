Рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома в Мурманской области

Мурманск, 18 декабря. Трагический инцидент произошел в Кировске: рабочий упал с крыши, выполняя ремонтные работы по кровле.

Как сообщают региональные новостные источники, в пятницу, 15 декабря, мужчина, выполнявший ремонтно-реставрационные работы, упал с крыши дома №19А, расположенного на улице Ленина. Рабочий поскользнулся на мокрых листах металла и упал вниз. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение правил безопасности при выполнении высотных работ.

Сотрудники скорой помощи с переломом позвоночника доставили пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.