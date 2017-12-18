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Рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома в Мурманской области
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    Рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома в Мурманской области

    10:39  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:40  18 Декабря 2017
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    Рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома в Мурманской области

    Мурманск, 18 декабря. Трагический инцидент произошел в Кировске: рабочий упал с крыши, выполняя ремонтные работы по кровле.

    Как сообщают региональные новостные источники, в пятницу, 15 декабря, мужчина, выполнявший  ремонтно-реставрационные работы, упал с крыши дома №19А, расположенного на улице Ленина. Рабочий поскользнулся на мокрых листах металла и упал вниз. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение правил безопасности при выполнении высотных работ.

    Сотрудники скорой помощи с переломом позвоночника доставили пострадавшего в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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