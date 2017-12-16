Лжегазовщики грабят квартиры доверчивых пенсионеров в Мурманске

Мурманск, 16 декабря. Жителей Мурманска предупреждают о грабителях, которые под видом сотрудников коммунальных служб попадают в квартиры и похищают деньги.

Злоумышленники, которые представляются сотрудниками газовой службы, попадают в квартиры, пользуясь доверчивостью горожан, под предлогом проверки состояния труб и плиты, после чего незаметно похищают деньги. Чаще всего своими жертвами они выбирают пенсионеров и одиноких горожан. Горожане в социальных сетях отмечают: