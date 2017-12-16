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Общество
Лжегазовщики грабят квартиры доверчивых пенсионеров в Мурманске
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    Лжегазовщики грабят квартиры доверчивых пенсионеров в Мурманске

    17:56  16 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  16 Декабря 2017
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    Лжегазовщики грабят квартиры доверчивых пенсионеров в Мурманске

    Мурманск, 16 декабря. Жителей Мурманска предупреждают о грабителях, которые под видом сотрудников коммунальных служб попадают в квартиры и похищают деньги.

    Злоумышленники, которые представляются сотрудниками газовой службы, попадают в квартиры, пользуясь доверчивостью горожан, под предлогом проверки состояния труб и плиты, после чего незаметно похищают деньги. Чаще всего своими жертвами они выбирают пенсионеров и одиноких горожан. Горожане в социальных сетях отмечают:

    «Двое мужчин под видом газовой службы ходят по квартирам, крадут деньги у пенсионеров. В течение часа были на ул.Полярные Зори 31/1. Будьте осторожны!».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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