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Иномарка лоб в лоб столкнулась со скорой в Мурманской области
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    Иномарка лоб в лоб столкнулась со скорой в Мурманской области

    14:58  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  16 Декабря 2017
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    Иномарка лоб в лоб столкнулась со скорой в Мурманской области

    Мурманск, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и машины скорой помощи случилось вчера вечером в Мурманской области.

    Автомобильная авария произошла в пятницу, 15 декабря, в вечернее время суток на автодороге «Кола» между Апатитами и Мончегорском, сообщают региональные СМИ. Иномарка и машина скорой помощи лоб в лоб столкнулись в районе реки Вите. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    На данный момент причина дорожно-транспортного происшествия не известна. Предполагается, что водитель легковушки либо не справился с управлением во время совершения маневра по обгону, либо уснул за рулем.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #мурманск #скорая
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