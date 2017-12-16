Иномарка лоб в лоб столкнулась со скорой в Мурманской области

Мурманск, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и машины скорой помощи случилось вчера вечером в Мурманской области.

Автомобильная авария произошла в пятницу, 15 декабря, в вечернее время суток на автодороге «Кола» между Апатитами и Мончегорском, сообщают региональные СМИ. Иномарка и машина скорой помощи лоб в лоб столкнулись в районе реки Вите. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

На данный момент причина дорожно-транспортного происшествия не известна. Предполагается, что водитель легковушки либо не справился с управлением во время совершения маневра по обгону, либо уснул за рулем.