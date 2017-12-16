Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе в Мурманской области, есть жертвы

Мурманск, 16 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и снегоуборочной машины случилось вчера вечером в Мурманской области.

Автомобильная авария произошла в пятницу, 15 декабря, около 17:50 часов вечера на выезде из поселка Зеленоборский, около 1117 километра автодороги «Кола», сообщают региональные СМИ. Отечественная легковушка врезалась в снегоуборочный автомобиль Scania, после чего вылетела с проезжей части с вырванным отвалом снегоуборочной машины на обочину.

Водитель легковушки, 50-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.