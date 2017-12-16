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Глава Мурманской области прокомментировала обращение директора рыбокомбината к Путину
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    Глава Мурманской области прокомментировала обращение директора рыбокомбината к Путину

    14:00  16 Декабря 2017
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    Глава Мурманской области прокомментировала обращение директора рыбокомбината к Путину

    Мурманск, 16 декабря. Глава Мурманской области Марина Ковтун дала комментарий по поводу обращения директора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба к президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции.

    Ковтун согласилась со словами директора Мурманского рыбокомбината и подчеркнула, что администрации хотелось бы видеть развитие рыбообработки и дешевую рыбу на прилавках магазинов. Также она отметила, что предлагала Минсельхозу распространить квоты, которые выделяются  по инвестиционному принципу, на предприятия по переработке рыбы. Однако глава области однозначную позицию в данном вопросе занимать не стала:

    «Я бы не стала занимать ни сторону переработки, ни стороны рыбодобытчиков, для нас все важно. Я посередине».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #мурманск #ковтун
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