Глава Мурманской области прокомментировала обращение директора рыбокомбината к Путину

Мурманск, 16 декабря. Глава Мурманской области Марина Ковтун дала комментарий по поводу обращения директора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба к президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции.

Ковтун согласилась со словами директора Мурманского рыбокомбината и подчеркнула, что администрации хотелось бы видеть развитие рыбообработки и дешевую рыбу на прилавках магазинов. Также она отметила, что предлагала Минсельхозу распространить квоты, которые выделяются по инвестиционному принципу, на предприятия по переработке рыбы. Однако глава области однозначную позицию в данном вопросе занимать не стала: