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Шестилетний ребенок скончался в мурманском центре социальной помощи для детей-инвалидов
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    Шестилетний ребенок скончался в мурманском центре социальной помощи для детей-инвалидов

    10:08  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:10  16 Декабря 2017
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    Шестилетний ребенок скончался в Мурманском центре социальной помощи для детей-инвалидов

    Мурманск, 16 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту смерти шестилетнего ребенка в Мурманском центре социальной помощи семье и детям.

    Трагический инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, где занимаются с детьми с ограничениями здоровья. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, сотрудник центра заметила, что шестилетнему мальчику во время занятий стало плохо, женщина вызвала врачей. Однако работникам скорой помощи не удалось спасти ребенка, он скончался.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ведомстве сообщают:

    «В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников и должностных лиц учреждения».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дети #ребенок #мурманск
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