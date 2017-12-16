Шестилетний ребенок скончался в мурманском центре социальной помощи для детей-инвалидов

Мурманск, 16 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту смерти шестилетнего ребенка в Мурманском центре социальной помощи семье и детям.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, где занимаются с детьми с ограничениями здоровья. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, сотрудник центра заметила, что шестилетнему мальчику во время занятий стало плохо, женщина вызвала врачей. Однако работникам скорой помощи не удалось спасти ребенка, он скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ведомстве сообщают: