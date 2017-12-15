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Гараж с автомобилем сгорел в Мурманске ночью
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    Гараж с автомобилем сгорел в Мурманске ночью

    14:55  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  15 Декабря 2017
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    Гараж с автомобилем сгорел в Мурманске ночью

    Мурманск, 15 декабря. Гараж, в котором находился автомобиль, сгорел в Мурманске. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ночью в пятницу, 15 декабря.

    На место происшествие незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, с огнем боролись семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. В результате пожара обогрели стена и потолок, а также передняя часть автомобиля. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники. На данный момент устанавливается причина пожара.

    Ранее сообщалось, что огнеборцы тушили горящий автомобиль в Мурманске. Как оказалось, произошло возгорание моторного отсека и электропроводки. На месте происшествия работали четыре человека.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманск #гараж
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