Гараж с автомобилем сгорел в Мурманске ночью

Мурманск, 15 декабря. Гараж, в котором находился автомобиль, сгорел в Мурманске. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ночью в пятницу, 15 декабря.

На место происшествие незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, с огнем боролись семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. В результате пожара обогрели стена и потолок, а также передняя часть автомобиля. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники. На данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что огнеборцы тушили горящий автомобиль в Мурманске. Как оказалось, произошло возгорание моторного отсека и электропроводки. На месте происшествия работали четыре человека.