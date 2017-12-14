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Дачный комплекс полностью сгорел в Мурманской области
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    Дачный комплекс полностью сгорел в Мурманской области

    18:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  14 Декабря 2017
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    Дачный комплекс полностью сгорел в Мурманской области

    Мурманск, 14 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Мурманской области: загорелись несколько дачных поселков.

    По информации региональных новостных источников, инцидент произошел в среду, 14 декабря, в Кандалакшском районе. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 21:17 часов вечера по местному времени. На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехал пожарно-спасательный отряд в составе 11 человек и 3 единицы техники.

    Ликвидировать пламя полностью не удалось, полностью сгорел дачный дом, хозяйственная постройка и баня. В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мурманск
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