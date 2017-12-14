Мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками в Мурманске

Мурманск, 14 декабря. Два дорожно-транспортных происшествия случились в минувшую среду в Мурманске, есть пострадавшие.

По информации региональных новостных источников, первая автомобильная авария случилась около 9:11 часов утра по местному времени на улице Шмидта: столкнулись автомобили Honda и Opel. Пассажирка, 49-летняя женщина, получила травмы. Сотрудники скорой помощи доставили ее в медицинское учреждение.

Второе дорожно-транспортное происшествие случилось в 18:05 часов вечера на улице Академика Книповича. Легковой автомобиль Renault поворачивал налево и не уступил проезжую часть иномарке BMW. Водитель первой иномарки получил травмы. Медики оказали пострадавшему амбулаторную помощь.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, после чего будут вынесены процессуальные решения.