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Мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками в Мурманске
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    Мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками в Мурманске

    17:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:18  14 Декабря 2017
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    Мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками в Мурманске

    Мурманск, 14 декабря. Два дорожно-транспортных происшествия случились в минувшую среду в Мурманске, есть пострадавшие.

    По информации региональных новостных источников, первая автомобильная авария случилась около 9:11 часов утра по местному времени на улице Шмидта: столкнулись автомобили Honda и Opel. Пассажирка, 49-летняя женщина, получила травмы. Сотрудники скорой помощи доставили ее в медицинское учреждение.

    Второе дорожно-транспортное происшествие случилось в 18:05 часов вечера на улице Академика Книповича. Легковой автомобиль Renault поворачивал налево и не уступил проезжую часть иномарке BMW. Водитель первой иномарки получил травмы. Медики оказали пострадавшему амбулаторную помощь.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, после чего будут вынесены процессуальные решения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #мурманск
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