Мурманчанин погиб от взрыва газового баллона в гараже

Мурманск, 14 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманске: в одном из гаражей взорвался газовый баллон.

По информации региональных СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Мурманской области, трагический инцидент случился в четверг, 14 декабря, в утреннее время суток. В одном из гаражей, расположенных на улице Гвардейской, взорвался газовый баллон. Спасатели обнаружили в помещении тело 29-летнего мужчины.

В ведомстве пояснили, что мужчина работал с газовым баллоном и ему в грудь отскочила деталь, закреплённая на шланге, после чего произошел взрыв. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства трагедии.