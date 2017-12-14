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Мурманчанин погиб от взрыва газового баллона в гараже
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    Мурманчанин погиб от взрыва газового баллона в гараже

    10:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  14 Декабря 2017
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    Мурманчанин погиб от взрыва газового баллона в гараже

    Мурманск, 14 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманске: в одном из гаражей взорвался газовый баллон.

    По информации региональных СМИ со ссылкой на пресс-службу  ГУ МЧС по Мурманской области, трагический инцидент случился в четверг, 14 декабря, в утреннее время суток. В одном из гаражей, расположенных на улице Гвардейской, взорвался газовый баллон. Спасатели обнаружили в помещении тело 29-летнего мужчины.

    В ведомстве пояснили, что мужчина работал с газовым баллоном и ему в грудь отскочила деталь, закреплённая на шланге, после чего произошел взрыв. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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