Житель Североморска расстрелял иномарку автоледи в борьбе за место на парковке

Мурманск, 14 декабря. Житель Мурманской области расстрелял автомобиль женщины во время спора из-за места на парковке, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Сафонова на улице Школьной: между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт из-за парковочного места. Местный житель для убедительности своих аргументов сходил домой, взял травматическое оружие и, вернувшись, на парковку произвел несколько выстрелов по иномарке Opel Zafira, которая принадлежала другой стороне конфликта.

Женщина написала заявление в полицию. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого во Владимире. Он заявил, что находился там по работе. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».