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Гендиректор УК ответит перед судом за обрушение бетонного балкона на мурманчанку
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    Гендиректор УК ответит перед судом за обрушение бетонного балкона на мурманчанку

    18:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  13 Декабря 2017
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    Гендиректор УК ответит перед судом за обрушение бетонного балкона на мурманчанку

    Мурманск, 13 декабря. Уголовное дело, составленное в отношении директора управляющей компании в доме, где обрушился кусок балкона на девушку, в скором времени будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Трагический инцидент произошел в вечернее время суток 16 декабря 2016 года у дома №78, расположенного на проспекте Ленина: бетонный балкон обрушился на 23-летнюю девушку. Она получила открытую черепно-мозговую травму и находилась в коме три месяца. В настоящее время северянка является инвалидом II группы.

    По факту произошедшей трагедии возбудили уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в отношении генерального директора управляющей компании, которая обслуживала дом. В ближайшее время материалы уголовное дела будут переданы в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Ксения Пудовкина
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