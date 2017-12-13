Гендиректор УК ответит перед судом за обрушение бетонного балкона на мурманчанку

Мурманск, 13 декабря. Уголовное дело, составленное в отношении директора управляющей компании в доме, где обрушился кусок балкона на девушку, в скором времени будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Трагический инцидент произошел в вечернее время суток 16 декабря 2016 года у дома №78, расположенного на проспекте Ленина: бетонный балкон обрушился на 23-летнюю девушку. Она получила открытую черепно-мозговую травму и находилась в коме три месяца. В настоящее время северянка является инвалидом II группы.

По факту произошедшей трагедии возбудили уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в отношении генерального директора управляющей компании, которая обслуживала дом. В ближайшее время материалы уголовное дела будут переданы в суд, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.