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Пьяный мурманчанин избил таксиста в салоне авто и скрылся
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    Пьяный мурманчанин избил таксиста в салоне авто и скрылся

    18:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 18:00  13 Декабря 2017
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    Пьяный мурманчанин избил таксиста в салоне авто и скрылся

    Мурманск, 13 декабря. Житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о побоях, которые ему нанес неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в такси.

    Инцидент произошел на улице Копытова: пьяный мужчина сел в машину такси и начал наносить удары по лицу водителю, после чего он скрылся в неизвестном направлении. С соответствующим заявлением в полицию обратился 42-летний водитель, он пояснил, что инцидент произошел в момент прибытия и высадки клиентов по необходимому адресу.

    Сотрудники охраны правопорядка составили фоторобот подозреваемого, после чего задержали похожего мужчину. Им оказался ранее судимый за кражи 36-летний местный житель. Он признался в совершении преступления. В настоящее время в отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

    Автор: Ксения Пудовкина
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