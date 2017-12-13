Пьяный мурманчанин избил таксиста в салоне авто и скрылся

Мурманск, 13 декабря. Житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о побоях, которые ему нанес неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в такси.

Инцидент произошел на улице Копытова: пьяный мужчина сел в машину такси и начал наносить удары по лицу водителю, после чего он скрылся в неизвестном направлении. С соответствующим заявлением в полицию обратился 42-летний водитель, он пояснил, что инцидент произошел в момент прибытия и высадки клиентов по необходимому адресу.

Сотрудники охраны правопорядка составили фоторобот подозреваемого, после чего задержали похожего мужчину. Им оказался ранее судимый за кражи 36-летний местный житель. Он признался в совершении преступления. В настоящее время в отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Побои».