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Мурманчанина будут судить за угрозу выбросить девятилетнего сына из окна
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    Мурманчанина будут судить за угрозу выбросить девятилетнего сына из окна

    13:08  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  13 Декабря 2017
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    Мурманчанина будут судить за угрозу выбросить девятилетнего сына из окна

    Мурманск, 13 декабря. Уголовное дело, составленное в отношении жителя Мурманской области, который угрожал выбросить ребенка с восьмого этажа, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    По информации региональных новостных источников, инцидент произошел в октябре текущего года в городе Ковдоре: мужчина поругался с девятилетним сыном и начал угрожать ему убийством. Он обещал мальчику, что сбросит его из окна квартиры, которая расположена на восьмом этаже. Для убедительности отец начал подталкивать ребенка к окну.

    В настоящее время в отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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