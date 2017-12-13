Мурманчанина будут судить за угрозу выбросить девятилетнего сына из окна

Мурманск, 13 декабря. Уголовное дело, составленное в отношении жителя Мурманской области, который угрожал выбросить ребенка с восьмого этажа, передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

По информации региональных новостных источников, инцидент произошел в октябре текущего года в городе Ковдоре: мужчина поругался с девятилетним сыном и начал угрожать ему убийством. Он обещал мальчику, что сбросит его из окна квартиры, которая расположена на восьмом этаже. Для убедительности отец начал подталкивать ребенка к окну.

В настоящее время в отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.