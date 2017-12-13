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Три человека пострадали при пожаре в деревянном доме в Мурманске
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    Три человека пострадали при пожаре в деревянном доме в Мурманске

    12:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  13 Декабря 2017
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    Три человека пострадали при пожаре в деревянном доме в Мурманске

    Мурманск, 13 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске сегодня ночью: загорелся жилой деревянный дом, три человека пострадали.

    Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар случился в среду, 13 декабря, около 3:18 часов ночи по московскому времени в жилом деревянном доме №21, расположенном на улице Бредова. Пламенем были охвачены крыша и несколько квартир на первом и втором этажах. Очевидцы ЧП сообщают, что женщина и сын выпрыгнули из окна четвертого этажа. Они получили травмы и в настоящее время находятся в медицинском учреждении. продуктами горения.

    Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место происшествия и эвакуировали 14 человек. При пожаре пострадал 15-летний подросток, он получил травму позвоночника, 64-летней женщине диагностировали отравление, еще одного человека отпустили, назначив амбулаторное лечение. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мурманск
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