Три человека пострадали при пожаре в деревянном доме в Мурманске

Мурманск, 13 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске сегодня ночью: загорелся жилой деревянный дом, три человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар случился в среду, 13 декабря, около 3:18 часов ночи по московскому времени в жилом деревянном доме №21, расположенном на улице Бредова. Пламенем были охвачены крыша и несколько квартир на первом и втором этажах. Очевидцы ЧП сообщают, что женщина и сын выпрыгнули из окна четвертого этажа. Они получили травмы и в настоящее время находятся в медицинском учреждении. продуктами горения.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место происшествия и эвакуировали 14 человек. При пожаре пострадал 15-летний подросток, он получил травму позвоночника, 64-летней женщине диагностировали отравление, еще одного человека отпустили, назначив амбулаторное лечение. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.