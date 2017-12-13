Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в Мурманской области

Мурманск, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Мурманской области о приближающемся активном циклоне, который принесет снежную метель.

По информации Гидрометцентра по региону, в период с 13 декабря по 14 декабря, со среды по четверг, область будет находиться под влиянием активного циклона. Он будет смещаться с районов Балтийского моря в северном направлении через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер и метель.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и скоростной режим.