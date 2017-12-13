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Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в Мурманской области
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    Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в Мурманской области

    10:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  13 Декабря 2017
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    Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в Мурманской области

    Мурманск, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Мурманской области о приближающемся активном циклоне, который принесет снежную метель.

    По информации Гидрометцентра по региону, в период с 13 декабря по 14 декабря, со среды по четверг, область будет находиться под влиянием активного циклона. Он будет смещаться с районов Балтийского моря в северном направлении через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер и метель.

    Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и скоростной режим.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #метель
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