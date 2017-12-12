Житель Мурманска заступился за мать, избив ее сожителя битой

Мурманск, 12 декабря. Житель Мурманска решил заступиться за свою мать и избил ее сожителя бейсбольной битой. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Молодой человек заступился за свою маму, у которой произошел конфликт с сожителем. Юноша отправился к мужчине, и между ними произошла ссора, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Молодой человек, взяв биту, стал избивать сожителя мамы: он наносил удары по голове и телу.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, у него были закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и много ушибов головы и тела. Подозреваемый сознался в преступлении, отмечается, что ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.