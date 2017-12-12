Авария произошла на Восточном руднике в Кировске, есть пострадавший

Мурманск, 12 декабря. На территории организации «Апатит» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Авария случилась на Восточном руднике в Кировске утром во вторник, 12 декабря.

По предварительной информации у автомобиля, который перевозил рабочих, не сработали тормоза, и в результате чего она упал на бок, сообщает «СеверПост» со ссылкой на слова инспектора по особым поручениям управления ГИБДД по Мурманской области Ольги Ратовой. Как стало известно, за медицинской помощью обратился рабочий — пассажир. Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

На данный момент проводится проверка, специалисты выехали на место происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.