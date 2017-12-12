Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с участием двух иномарок в Мурманске

Мурманск, 12 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автомобиля, произошло на улице Бабикова в Мурманске около девяти часов утра в понедельник, 11 декабря. В результате аварии пострадала шестилетняя девочка.

Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля: Fiat и Renault. Водитель итальянского автомобиля по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в Renault. В автомобильной аварии пострадала шестилетняя девочка, которая была пассажиром французской машины, ее обслужили амбулаторно, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. По факту автомобильной аварии проводится проверка.

Как стало известно, в Мурманской области за сутки было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один ребенок и погиб один человек.