Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки
Происшествия
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с участием двух иномарок в Мурманске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с участием двух иномарок в Мурманске

    16:20  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  12 Декабря 2017
    39

    Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с участием двух иномарок в Мурманске

    Мурманск, 12 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автомобиля, произошло на улице Бабикова в Мурманске около девяти часов утра в понедельник, 11 декабря. В результате аварии пострадала шестилетняя девочка.

    Участниками автомобильной аварии стали два автомобиля: Fiat и Renault. Водитель итальянского автомобиля по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в Renault. В автомобильной аварии пострадала шестилетняя девочка, которая была пассажиром французской машины, ее обслужили амбулаторно, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. По факту автомобильной аварии проводится проверка.

    Как стало известно, в Мурманской области за сутки было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один ребенок и погиб один человек.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #мурманск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть