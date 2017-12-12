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Житель Кандалакши выстрел в девушку после знакомства в баре
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    Житель Кандалакши выстрел в девушку после знакомства в баре

    13:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:54  12 Декабря 2017
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    Житель Кандалакши выстрел в девушку после знакомства в баре

    Мурманск, 12 декабря. Девушки отдыхали в одном из баров города и там познакомились с мужчиной, который предложил покатать их на автомобиле. Молодой человек выстрелил в одну из них из пневматического оружия. Инцидент произошел у дома на улице Кировская в Кандалакше.

    Местный житель привез девушек к своему дому, и между ними возникла ссора. Одна из девушек, позвонив своему знакомому, попросила о помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Знакомый подъехал, и мужчины продолжили выяснять отношения. После чего злоумышленник достал пневматическое оружие и выстрелил, в результате чего пострадали два человека: девушка 1998 и мужчина 1966 года рождения. Молодой человек выстрелил им в грудную клетку, сотрудники скорой оказали им медицинскую помощь.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью» .

    Автор: Дарья Смолина
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    #кандалакша #мурманская область #причинение вреда
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