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Пенсионера в Апатитах подозревают в убийстве пожилой женщины
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    Пенсионера в Апатитах подозревают в убийстве пожилой женщины

    18:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:29  11 Декабря 2017
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    Пенсионера в Апатитах подозревают в убийстве пожилой женщины

    Мурманск, 11 декабря. Житель Апатитов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предстанет перед судом за убийство пожилой женщины, которая скончалась от полученных травм.

    Трагедия произошла в одной из квартир дома в Апатитах в июле этого года. Мужчина в ходе ссоры ударил 78-летнюю женщину несколько раз руками и ногами по голове и телу, сообщает СУ СК России по Мурманской области. Подозреваемый избивал женщину с особой жестокостью, в результате чего она скончалась от полученных травм.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», на данный момент дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до 15 лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #смерть #избиение #апатиты #мурманская область
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