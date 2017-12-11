Пенсионера в Апатитах подозревают в убийстве пожилой женщины

Мурманск, 11 декабря. Житель Апатитов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предстанет перед судом за убийство пожилой женщины, которая скончалась от полученных травм.

Трагедия произошла в одной из квартир дома в Апатитах в июле этого года. Мужчина в ходе ссоры ударил 78-летнюю женщину несколько раз руками и ногами по голове и телу, сообщает СУ СК России по Мурманской области. Подозреваемый избивал женщину с особой жестокостью, в результате чего она скончалась от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», на данный момент дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до 15 лет.