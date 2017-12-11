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Лавинная опасность объявлена на территории Мурманской области
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    Лавинная опасность объявлена на территории Мурманской области

    14:26  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  11 Декабря 2017
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    Лавинная опасность объявлена на территории Мурманской области

    Мурманск, 11 декабря. МЧС предупреждает, что планируются работы по активному воздействию на снежный покров в Кировске Мурманской области в течение дня в понедельник, 11 декабря.

    В связи с выполнением работ людям и технике категорически запрещено быть на территории: опасные места обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!». До 14.00 будут вестись работы в лавинном очаге Северного карьера Кировского рудника, после двух часов дня специалисты будут взрывать снег в лавинных очагах №16, №17 и №18, работы планируют завершить в 23.30.

    С шести часов вечера будут проводить работы на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в лавинных зонах №F и №G, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #лавина #опасность #мурманская область
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