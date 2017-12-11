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Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Мурманске
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    Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Мурманске

    13:59  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:00  11 Декабря 2017
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    Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Мурманске

    Мурманск, 11 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала трехлетняя девочка, произошло на проспекте Героев-Североморцев в Мурманске вечером в субботу, 9 декабря.

    Участниками автомобильной аварии стали два транспортных средства: «ПАЗ» и Audi. Отечественный автомобиль не выбрал правильную дистанцию и допустил столкновение с иномаркой, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Ребенок находился в автокресле, отмечается, что пострадавшей оказали помощь амбулаторно.

    В течение трех суток на территории Мурманской области было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий: пострадали шесть человек. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 1478 нарушений правил дорожного движения, из них – 91 нарушение сделали пешеходы, 15 — несовершеннолетние. Отмечается, 25 водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения за прошедшие трое суток.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #ребенок #мурманск #пострадавшие
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